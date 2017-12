Olha o 33, 61, 42

A estratégia deu tão certo no ano passado que Renata Camargo Nascimento, da Obra do Berço, resolveu repetir a dose. E escalou Kika Rivetti, mais uma vez, para angariar prêmios entre as marcas de luxo que ela tanto conhece – itens que serão distribuídos no famoso bingo beneficente que a instituição realiza dia 31 no restaurante Leopolldo do Itaim. “Como sou da área, tenho entrada em todas as grifes”, explica a brand manager da Longchamp no Brasil. Entre as preciosidades que estarão expostas no evento, um vestido Pucci (“maravilhoso”), echarpe de cashmere Brunello Cucinelli (“quase morri quando vi”), trench coat da Burberry (“marca registrada”), além de relógio Cartier e peças de Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, Miu Miu, Fendi, Dior, Chanel, Armani, Tory Burch, Bottega Veneta e, claro, Longchamp. O convite custa R$ 250 e dá direito a cinco cartelas. “Mas é possível comprar bingadas extras para dar mais chance à sorte”, avisa Kika.

