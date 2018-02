Olha eu aqui

Bandeira da CUT foi flagrada na manhã de ontem na torre de visualização do aeroporto de Brasília.

Indagada pela coluna, a Infraero informa que manifestações que invadam a área restrita do aeroporto são proibidas. São setores onde só funcionários autorizados têm acesso. Avisada, a estatal mandou retirá-la. A flâmula estava ali havia dois dias e foi colocada pelo Sindicato dos Aeroportuários em apoio ao “Dia Nacional de Mobilização”. Proposto pela central sindical, está sendo comemorado hoje.

Entre as reivindicações da CUT, o veto ao atual modelo de concessão de aeroportos.

