Olha eu aqui

Eunício de Oliveira está feliz. Em reunião com Michel Temer, terça-feira, na presença de outras lideranças do PMDB no Congresso, foi informado de que é o escolhido para sucedê-lo na presidência do partido.

Dificil vai ser convencer Temer a deixar o cargo.

