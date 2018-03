No Salão do Livro parisiense, chama a atenção o estande Governo do Brasil. Enquanto outras nações – do Líbano ao Canadá – promovem a cultura, o Estado brasileiro optou por colocar placa gigante destacando não a bandeira do País, mas a do próprio governo.

Olha eu 2

No estande, segundo visitante brasileiro, a única pessoa presente arriscou justificativa: aquilo seria um agradecimento ao dinheiro doado por Dilma para a promoção do mercado editorial.

E emendou: outras dúvidas, tratar na embaixada brasileira em Paris…