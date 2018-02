Cinquenta bailarinas caracterizadas de Carmen Miranda participam do Prêmio da Música Brasileira – que, em 2014, homenageia o samba.

O multifacetado Claudio Tovar, de Dzi Croquettes, vai gastar toda sua imaginação com os turbantes usados em cena. O evento, que tem apoio da Vale, acontece dia 14 de maio, no Municipal do Rio.