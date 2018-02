Será vendido espólio de Zilda Azambuja Canavarro Pereira, que esteve abrigado em um dos últimos palacetes da Avenida Atlântica, no Rio. Destaque para o quadro Paola Doria, Marquesa de Lomellini, do pintor belga Antoon Van Dyck, do século 17.

Pela Salles & Von Brusky, de 26 a 30 de novembro. As quase mil peças da coleção já estão em exposição.