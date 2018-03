Olá, Colômbia

A caminho do México, onde passou o dia de ontem em reuniões, Serra encontrou no aeroporto de Bogotá a chanceler colombiana María Angela Holguín.

Com um PIB de US$ 380 bilhões – mais que metade do argentino –, a economia colombiana é vista pelo governo Temer como parceira de enorme potencial, muito além dos atuais US$ 4 bilhões do comércio entre os dois países. E para dar um “salto qualitativo nas relações”, Serra está mandando a Bogotá seu chefe de gabinete, o embaixador Julio Bitelli.

Colômbia 2

Recém-chegada de Cuba, a chanceler Holguín passou ao colega brasileiro informação que o preocupou: o acordo entre governo da Colômbia e a guerrilha das Farc ainda não está inteiramente fechado.