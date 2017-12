Oito praças de SP serão revitalizadas pelo Vivo a Praça

As praças Nossa Senhora de Fátima (Moema), Arlindo Rossi (Brooklin) e Elis Regina (Butantã) vão ganhar cara nova nos próximos dias. Os três locais estão na agenda do Vivo a Praça – iniciativa para revitalizar o espaço público. Entre as melhorias previstas no Butantã estão horta comunitária, redário, cachorródromo, palco, mural de recados e local para uso de livros.

Até novembro serão requalificadas oito praças nas regiões Oeste, Sul, Leste e Norte da capital paulista. No comando do projeto está Heloisa Genish, diretora de Gestão Responsável e Sustentabilidade da Telefônica Vivo.