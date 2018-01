Oito anos de Obama… e nenhum escândalo, diz Marco Aurélio

“Oito anos no comando do país mais poderoso do mundo. Nenhum escândalo.” Foi assim que Marco Aurélio Mello resumiu em WhatsApp para a coluna, nesta quinta-feira, a “era Obama” nos Estados Unidos, que termina daqui a três semanas.

No seu lembrete a governantes e governados brasileiros, o ministro do STF vai em frente: “Filhas (de Obama) cresceram na Casa Branca e mantiveram a humildade. Esposa do homem mais poderoso do mundo, advogada, usava vestidos de 100 dólares. Não vão sair do governo milionários, não andam cobertos de jóias caras e raras, não viveram de propinas, não usam contas na Suíça, não legislaram em causa própria e não destruíram a economia do país.”