Às 2h30 da manhã desta quarta-feira – horário em que o acordo da Oi foi assinado, dois momentos de suspense quase… humorísticos.

1. Uma advogada pediu se era possível conseguir uma cópia do acordo, de mais de 50 páginas… em inglês.

2. Um acionista, ao ver o texto, reclamou que seu nome estava escrito com um “s” quando lugar do “z”. Ouviu o que não quis: que era mais fácil ele trocar de nome no cartório do que preparar outra versão da papelada.

