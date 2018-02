Uma das diretoras de Avenida Brasil, Amora Mautner saiu pelo menos três vezes da plateia enquanto esperava a categoria Televisão ser premiada, anteontem, pela APCA.

Motivo? Impaciência. O evento levou apenas… três horas.

Oi, oi, oi 2

E Gaby Amarantos, melhor cantora de 2012, fez seu “apelo diante dessa bagunça da Comissão de Direitos Humanos”. Uma direta a Marco Feliciano.

Oi, oi, oi 3

Mas quem roubou a cena foi Diogo Pacheco, de 87 anos. Do palco do Sesc Pinheiros, o maestro disse à apresentadora do evento, Marília Gabriela, que lembrava dos tempos em que a via em Ribeirão Preto e disparou: “Foi lá que me apaixonei por você”.

Ganhou um selinho.