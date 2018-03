O príncipe Charles desbancou com uma carta o “projeto da vida” do arquiteto Richard Rogers, com custo de 1 bilhão de libras, que mudaria a cara do bairro mais chique de Londres, o Mayfair.

Pediu ao patrocinador do projeto, o xeque Hamad bin Jabr Al-Thani (do Qatar), que cancelasse a encomenda do projeto futurista. O xeque acatou.