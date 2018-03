Divulgação





Ela mesma, Madonna, é destaque da Rolling Stone de novembro. A popstar fala sobre seu documentário I am because we are, o filme Filth and wisdom, a turnê Sticky and Sweet, Cabala, África, e seu filho adotivo David Banda…



Sobre o divórcio com Guy Ritchie? Nenhuma palavra. A matéria foi feita antes.



Por Dado Carvalho

