A convite das galerias Mendes Wood e Luisa Strina, Lawrence Weiner promoverá intervenção urbana em SP. Vai “pintar” suas famosas frases em fachadas de prédios – incluindo o do Santa Luzia –, bem como em calçadas e bueiros ao longo de quatro quarteirões da Alameda Lorena, via que liga as duas galerias.

O artista americano estará na Bienal, que abre dia 6.