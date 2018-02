Ocupar espaço

Adriana Barra inaugura dia 2 de dezembro o projeto Se Chover Não Tem – onde vai transformar a área externa de sua loja em um cinema, entre outras programações. “Faz um tempo que venho pensando em explorar minha loja de outra maneira, já que o espaço funciona como um oásis no meio dos Jardins”, explica a estilista, que vai usar um muro em branco – que na verdade é cinza – de seu jardim como uma tela de cinema: o Cine Barra.

Daí o nome do projeto, que precisa de bom tempo para existir. “Toda a semana vamos convidar alguém para escolher o filme e receber os convidados. Para a primeira edição chamamos a Claudia Tannus.”

As cadeiras usadas no cinema são feitas com os tecidos de Adriana e serão oferecidos cerveja, pipoca e pink lemonade. “Mais para frente quero criar jantares. Tenho uma cozinha profissional que projetei para isso e também um clube de vinil”, revela.