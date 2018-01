Eduardo Saron, do Itaú Cultural, acredita que Antonio Nóbrega– que tenta evitar o despejo do Teatro Brincante, na Vila Madalena – deveria convocar a comunidade cultural para iniciar uma discussão sobre o caso. “É o momento de aprofundarmos a importância e o DNA de Nóbrega”, disse à coluna.

Ocupação 2

Integrantes do teatro farão “uma Brincada”, dia 27, na praça da Paz, no Ibirapuera. Com direito a oficinas, dança, música e um cortejo pelo parque.