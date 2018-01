Na contramão da monopólio, que hoje marca o mercado ótico mundial, Helio Martins Filho fundou a Visionari – butique de óculos com foco em marcas premium e independentes. “Em 2012 importei pela primeira vez as marcas Spektre e Illesteva para o Brasil. No começo, o pessoal do setor estranhou, porque era um produto diferente, voltado para um público fashion. Foi depois do boom das selfies nas redes sociais que os modelos viraram item de desejo e ganharam o público brasileiro”, explica o empresário – que, com o aumento da demanda, fundou sua própria ótica.

“Nosso diferencial é a curadoria. Vendemos óculos de até R$10 mil, da marca Linda Farrow, feito em acetato e banhado a ouro. Gostamos de marcas fortes, com identidade”. E os preços? “Tentamos cobrar no máximo 20% a mais do que se o cliente tivesse comprado fora, com a vantagem do parcelamento. Mas ainda não consigo isso com todas as marcas, infelizmente”.

As novidades para 2017? “Vamos lançar em janeiro nossa própria marca, a Heliophilia, de óculos feitos a mão no Valle di Cadore, na Itália. A sede é em Miami. E também abriremos para franquia”.