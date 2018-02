A agitação em Brasília já está garantida para a semana que vem. No domingo, 15, o Movimento Brasil Livre, a Aliança dos Movimentos Democráticos e o Vem Pra Rua farão, diante do Congresso, protestos contra Eduardo Cunha e pelo impeachment de Dilma.

No dia seguinte, a Aliança se postará diante da Convenção do PMDB. Para pedir que o partido se afaste do governo.