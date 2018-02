Não foi só nos EUA que a obamania virou negócio.

No Japão, a moda do momento são máscaras com a cara do presidente americano, vendidas a 2.200 ienes (US$ 24) a unidade. Na Rússia, o objeto de desejo são bonecos de madeira. Já no Quênia, todo mundo quer a edição limitada de uma marca de cerveja que leva o nome de Barack Obama.

