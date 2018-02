O Itaú Cultural montou operação especial para instalar duas das mais de 100 obras da mostra Sergio Camargo: Luz e Matéria, que abre amanhã em três andares do instituto.

As esculturas de mármore de Carrara, dos anos 1970, cada uma com mais de meia tonelada, não cabiam no elevador. Foi preciso serrar o corrimão da escada para que pudesse ser transportada até o primeiro piso.