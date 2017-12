Tem gente no governo paulista que não gostou de ver na TV publicidade federal sobre uma obra no trevo de Ribeirão Preto. Feita por concessionária paulista, em estrada paulista, ele é inteiramente do governo Alckmin.

Pensam em acionar o… Conar.

Leia mais notas da coluna:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Juíza desaprova acordo do MPF e endurece pena de Silval Barbosa

+ Iphan vai restaurar antigo forte português de Fernando de Noronha