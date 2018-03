Obra do bem

Marina Pires de Oliveira Dias está a mil com os preparativos do tradicional bingo da Obra do Berço – que acontece no próximo domingo, no Leopolldo Itaim. A moça cuida das ações de captação de recursos para a instituição beneficente. “Organizo os eventos e o brechó bazar que mantemos”, conta. Atualmente, a ONG ajuda 1.400 crianças e suas famílias em situação de risco. “Nosso objetivo não é crescer. Queremos profissionalizar cada vez mais nossa equipe, para atender cada vez melhor essas crianças”, explica. Os convites para o bingo já estão à venda na sede da instituição, por R$ 220.

