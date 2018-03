Os cinco deputados brasileiros que acompanharam a votação nos EUA encheram malas com adesivos e camisetas de Barack Obama. “Queria comprar o bonequinho, mas custava US$ 20”, comentou, de lá, Nilson Mourão.



E nossos parlamentares violaram a votação americana! Eleitor em Washington permitiu que eles vissem seu voto na urna eletrônica.



As lojas de Manhattan resolveram dar lição de democracia. Durante todo o dia da eleição americana, o comércio deu 25% de desconto para quem votou.



Carla Bruni não gostou do resultado das eleições americanas. É que, segundo o talk-of-town nos EUA, Michelle Obama tem tudo para ofuscá-la. Será?

