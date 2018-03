Obama impressiona plateia em palestra em SP

O magnetismo, porte e fala de Obama impressionam ainda mais pessoalmente. A plateia do Teatro Santander, ontem, parecia magnetizada com o discurso, seguido de painel de perguntas e respostas, do ex-presidente.

Convidado a vir a São Paulo pelo jornal Valor e o Santander, não disse nada de muito novo, mas suas colocações – claras e objetivas – e, por que não, sinceras – fluem de maneira harmoniosa.

Indagado sobre o que achou da apresentação, Pedro Moreira Salles, do Itaú Unibanco, não titubeou: “Imperdível”.

Empresários comentam

alta da venda da carne



Também lá, para ouvir Obama, Fabio Ermírio de Moraes, do Grupo Votorantim, atestou que a economia dá, sim, sinais de retomada. “Mas ainda fracos”.

Marcos Molina, da Marfrig, se mostrou otimista com o aumento de vendas de carne. “É crescimento mesmo, nada a ver com a JBS”.

Para Carlos Jereissati,

recuperação segue frágil

Carlos Jereissati Filho, do Iguatemi, titubeou e classificou a recuperação como “bem frágil ainda”.

Sergio Rial, do Santander, lembrou que Obama, quando da sua eleição, era tudo menos unanimidade. Hoje…

Obama by night

Estava previsto ontem um jantar para dez pessoas, na sala VIP do Fasano, com o ex-presidente americano. Recomendação? Pediu para ser tratado como um cliente normal, com naturalidade. Como se fosse possível…

No cardápio, carpaccio, polvo com batatas, risoto de frutos do mar – e, de sobremesa, mil frutas. Trata-se do terceiro ex-presidente americano que passa por lá. Depois de Bill Clinton e George Bush.

