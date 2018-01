Obama e o cara: ainda novela

Há um dramalhão mexicano para desenroscar antes da visita de Obama, ano que vem. Para começar, ele não virá sem que Hillary Clinton apareça antes – seria em dezembro – para pré-reunião com o Itamaraty. Hillary, por sua vez, está esperando as posses do novo embaixador americano Thomas Shannon e do novo subsecretário para Américas, Arturo Valenzuela.

Mas essas nomeações estão empacadas no Senado, onde os republicanos acham os dois “muito macios” no trato com Evo Morales e Hugo Chávez.