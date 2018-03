Se o mundo votasse nos EUA, Obama daria lavada histórica em McCain. Pesquisa da revista Foreign Policy mostra que, em toda a Europa, o democrata vence.



Na África, a vitória também seria de Obama. No Quênia, terra de seus avós, tem 89% dos votos. Em Uganda, 77%.



Já McCain ganharia nas Filipinas, no Laos e no Camboja.

