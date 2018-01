OAB cobra União por não transferir recursos à Cultura

A OAB resolveu entrar na briga. Aprovou ontem proposta de ação contra a União por não estar depositando, nos últimos cinco anos, recursos da loteria destinados ao Fundo Nacional de Cultura.

São R$ 5 milhões a menos.

Late to say sorry?

Ivo Meirelles vai voltar às origens. Ele homenageará o grupo Funk’n Lata – que criou nos anos 90 – em seu novo disco, que sai em setembro. Com participação de Gilberto Gil, Samuel Rosa e Elba Ramalho.

“Quando resolvi parar de fazer shows com a banda vi crescer um formato que eu inventei. Na época a rapaziada da banda me questionava sobre o término do grupo justamente naquele momento. Esse CD estou fazendo para eles e por eles. É meio que um pedido de desculpas.”

Para rir e chorar

Vera Egito está finalizando o roteiro do primeiro filme de Joana Mariani. Bruno Gagliasso, Marina Ruy Barbosa e Luisa Mariani estão no elenco da produção.

Todas as Canções de Amor tem previsão de estreia para meados do ano que vem. “É a história de dois casais. Uma dramédia”, diz a roteirista e diretora.