Cláudio Weber, da Transparência Brasil, fez uma comparação entre despesas com parlamentares e PIB per capita, entre os grandes países do mundo. Deu Brasil na cabeça.

Com o PIB brasileiro a R$ 19,5 mil, cada cidadão paga o equivalente a 83 PIBs per capita por senador e 68 por deputado. É mais que o dobro do americano (32 PIBs por deputado) e o triplo do chileno (26 PIBs por senador e 21 por deputado).