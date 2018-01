O ‘Velho Chico’ passeia pelos festivais no Canadá e na Europa

O documentário premiado 5X Chico – O Velho e Sua Gente é no momento uma das atrações do festival Planet in Focus, em Toronto, no Canadá, onde está sendo exibido por cinco dias. Em novembro, ele entra em cartaz no Festival Documental de Lyon, na França, e dali inicia uma terceira etapa de sua temporada europeia, por várias cidades da Alemanha. E em dezembro será a vez do Planeta.doc, Festival Internacional de Cinema Socioambiental. Lançado no Brasil no final do ano passado, o 5X Chico já passou também pela Mostra Brésil en Mouvements, em Paris, e pela 8.a Muestra de Cine Iberoamericano da Nicarágua.

Com histórias escritas por cinco diretores, em diferentes estilos, o filme conta a vida das comunidades ribeirinhas ao Rio São Francisco.