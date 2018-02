Após recriar a imagem de personalidades como Liz Taylor e Marilyn Monroe, Vik Muniz se debruçará na imagem de Tom Jobim. A obra será feita para a homenagem do Prêmio da Música Brasileira, dia 12 de junho, no Municipal do Rio.

Um vídeo sobre o material será projetado enquanto Caetano Veloso lê um texto de Francisco Bosco dedicado ao maestro.