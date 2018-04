O sol do verão

Roberta Belotti e suas filhas, Flora e Isabella, se inspiraram na brisa do mar para criar a Le Soleil d’Été – marca de roupas de verão na qual o universo marítimo aparece em peças leves, feitas em algodão egípcio e linho importado da Bélgica. “Trabalho com confecção há anos. Em agosto comecei a pensar em roupas para levar para Punta del Este, onde vou passar o réveillon. Assim nasceu a marca”, explica Roberta, que colocou no negócio todo o expertise de quem trabalha com moda há 20 anos. “Começamos totalmente despretensiosas, mas a procura foi muito grande, o que nos surpreendeu”, entrega. Por enquanto, o trio atende via Instagram e fará a última venda do ano no dia 22. “As interessadas devem mandar recado via aplicativo e receberão por e-mail o endereço do local”, avisa.