‘Bloquinho’ fará carnaval para crianças no Cidade Jardim

Ana Cury valeu-se de toda a expertise que adquiriu no universo infantil em seus mais de dez anos à frente do Fashion Weekend Kids para produzir o primeiro Bloquinho da Cidade – festa de carnaval para crianças até 12 anos, que acontece sábado, no Shopping Cidade Jardim.

“Senti que as atrações carnavalescas voltadas para os pequenos estavam meio desfalcadas na cidade, principalmente os bailes dentro dos clubes, e quis resgatar essa cultura”, explica Ana, que convidou as mamães Ciccy Halpern, Cris Tamer, Gabriela Haegenbeek e Dani Carvalho (foto) para serem as madrinhas do evento.

Quais as atrações da folia? “Uma oficina onde a criança vai montar a própria fantasia, uma lojinha só com produtos de carnaval, como confetes e serpentinas, para eles se esbaldarem, e uma banda”, adianta. E para comer? “Muita coisa boa, mas a coxinha de bicho de pé é imperdível”.

Mas Ana avisa: “Para as mães mais naturebas, teremos comidas saudáveis”. Ela espera receber mais de 600 pais e filhos.