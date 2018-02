Mulher de sucesso realmente tem pouco sossego. Além da quebra de sigilo fiscal alardeada semana passada, Ana Maria Braga enfrenta pressão intensa do ex-marido Marcelo Frisoni. Desconfia-se que a apresentadora esteja sendo chantageada, pelo que se testemunhou, em Nova York, na calçada do Lavo Club, depois do show de Ivete Sangalo.

A situação foi tal que Frisoni, também presente, acabou “saído” pelos seguranças.