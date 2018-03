O que esperar de 2013? Haverá paz onde hoje reina o conflito? O que nos reservam a economia e a política? A coluna ouviu três especialistas em previsões. Veja o que eles nos contaram:

PAI RODNEY– BABALORIXÁ

O que será de 2013?

Regido por Nanã, divindade das águas turvas, e por Oxaguiã, guerreiro da paz, terá início intenso, com desentendimentos. Todos em busca de ideais mais nobres, especialmente os governantes.

Os EUA vão resolver seu déficit fiscal e animar o mundo?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Obama organizará o país e consolidará bases para o futuro. Embora não seja tarefa fácil, terá visível melhora. Estreitar os laços com a América Latina, especialmente com o Brasil, será necessário.

O Brasil conseguirá melhorar sua infraestrutura para a Copa?

Grande esforço terá de ser feito para cumprir os prazos. Muito será apenas maquiado, mas dará certo – do jeitinho brasileiro, é claro.

Os estádios ficarão prontos para a Copa das Confederações?

Ficarão prontos, nem que seja só para inglês ver.

Dilma fará o Brasil crescer?

Sim, ainda que de forma tímida. O desafio é manter a inflação dentro da meta e investir. Dilma precisará de um governo mais eficiente, por isso não descarto mudança na equipe econômica.

Haddad vai estrear bem?

Ainda há desconfiança. São Paulo pode se tornar vitrine ou vidraça. É um ano decisivo para Haddad, que será muito cobrado. Ele deve mostrar preocupação com a cidade e sua gente.

Teremos um ano tranquilo, sem escândalos como o do mensalão?

Os escândalos repercutirão muito. Os olhares continuarão voltados para a Justiça e a Polícia Federal. E haverá questionamento sobre o uso político de julgamentos e investigações.

Que surpresas climáticas nos reserva o planeta?

As chuvas surpreenderão pela quantidade e intensidade. A combinação de água e terra pode ser desastrosa para parte do Brasil.

Haverá paz na Síria?

Dependerá de uma intervenção internacional.

O Brasil verá se repetir o sucesso de Avenida Brasil?

Dificilmente um fenômeno como este voltará a se repetir no curto prazo. O sucesso da novela, agora, será internacional.

Sua mensagem para 2013.

Que seja o ano do renascimento da paz e do amor. Que Nanã nos proporcione saúde e nos ajude a alcançar ideais de justiça social. Que Oxaguiã reforce a luta por um mundo melhor. E que Exu e Ogum abram os caminhos para a prosperidade. Axé!

OSCAR QUIROGA –ASTRÓLOGO

Todas as perguntas sobre as questões relativas ao Brasil foram feitas aos três personagens. Mas Quiroga preferiu não respondê-las – e explicou por quê.

Já faz alguns anos que não se pode emitir nenhuma ideia que pareça contrária a uma propaganda positiva sem que se levante uma patrulha ideológica a fazer acusações e insinuações descabidas e insolentes. Deixo, então, nas mãos do sábio tempo para que ele diga, através dos fatos, o que eu diria.

Haverá paz na Síria?

O mundo não está na rota da paz. Desafortunadamente, o fim do mundo não veio para resolver, de uma tacada só, nossos problemas de convivência – que são muito profundos, mas todos marcados pelo fanatismo com que nos agarramos ao egoísmo.

Os Estados Unidos conseguirão resolver seu déficit fiscal e animar o mundo?

Os Estados Unidos, para decepção dos que anseiam por sua destruição, continuarão sendo a maior potência econômica do planeta durante 2013 – com abismo fiscal ou sem ele –, pois o que faz desse país uma potência é sua capacidade de digerir as tragédias e delas produzir resultados grandiosos.

O Brasil verá se repetir o sucesso da novela Avenida Brasil?

A respeito de novelas, nada posso opinar, infelizmente. Demorei para entender a pergunta, até que minha esposa, Paula, me avisou que, de fato, essa novela Avenida Brasil foi um grande sucesso. Não sabia disso.

Sua mensagem para 2013.

Minha mensagem para o ano que se inicia é a seguinte: ao mundo divino que cada um de nós imagina de acordo com sua capacidade e alcance só se chega pelo mérito do esforço. Esta é a lei, que não é letra morta, mas um espírito vivo que circula através de todas as coisas e todos os seres, unindo toda a aparente diversidade num único e colossal corpo cósmico.

TERUO YAMADA — TARÓLOGO

Os EUA vão resolver seu déficit fiscal e animar o mundo?

O país passará por uma grande reforma, mas não encontrará o equilíbrio este ano.

O Brasil melhorará sua infraestrutura para a Copa?

Não, o País entrou numa grande sinuca de bico. Além de atrasadas, muitas obras não serão bem feitas, nem ficarão bem estruturadas. O mundo verá a falta de competência e o descaso com problemas relacionados à segurança e à rede hoteleira.

Os estádios ficarão prontos para a Copa das Confederações deste ano?

Ficarão, mas com estrutura a desejar. Nada será como inicialmente projetado.

Dilma fará o Brasil crescer?

O Brasil passará por maus momentos. Verdades virão à tona. Não adiantará mais tapar o sol com a peneira. Em 2013, as máscaras cairão.

Haddad vai estrear bem?

O novo prefeito de São Paulo vai pegar um grande rastro de destruição, que ainda não apareceu. Ele enfrentará ainda um verão repleto de inundações e desmoronamentos na cidade.

Teremos um ano tranquilo, sem escândalos como o do mensalão?

Ainda seremos acometidos por verdadeiros escândalos, mas veremos o povo brasileiro nas ruas em 2013, em grandes manifestações.

Que surpresas climáticas nos reserva o planeta?

Altas temperaturas, muita inundação e vulcões acordarão. As chuvas do começo do ano trarão para o Brasil tragédias inevitáveis.

Haverá paz na Síria?

Não tão cedo. Onde há briga pelo poder, egos em alta e em guerra não há paz.

O Brasil verá se repetir o sucesso de Avenida Brasil?

A criatividade e o sucesso estarão em baixa neste ano de 2013. Somente em 2015 teremos outro grande sucesso, nos moldes de Avenida Brasil.

Sua mensagem para 2013.

Se há necessidade de mudanças, brigue por elas, vá atrás. O mundo só muda quando nos transformamos por dentro. Saiba redesenhar seu projeto de vida, seja feliz de outras formas e tenha um 2013 cheio de transformações. Este é o meu desejo.