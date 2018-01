O presidente na parede

O publicitário Elsinho Mouco teve sorte ao fazer a foto oficial de Temer, na manhã de quarta-feira. Aprovada a PEC do Teto, o presidente se mostrou bem humorado durante toda a sessão – realizada em estúdio improvisado, no Palácio do Jaburu. Durou duas horas e foi acompanhada por Marcela Temer e equipe técnica. Dia bom 2 A foto mostrará o presidente com a faixa presidencial– aquela que ele não usou no desfile de 7 de setembro. Será editada, aprovada pelo presidente e deve estar em todo Pais já em novembro.

