Em meio à polêmica sobre a criação de uma nova CPMF para a saúde – a CSS -, interessante paper do ex-BC Alexandre Schwartsman prega que é a taxação crescente, característica da economia brasileira, a responsável pela performance fraca do crescimento do nosso PIB potencial.

O que é isto? É a capacidade da economia de crescer sem gerar inflação.

O que o imposto para a saúde mina, como se vê, é a saúde do crescimento.