Marcelo Déda, próximo governador a ser julgado pelo TSE, esteve com Lula na terça, em Brasília. Extraoficialmente, calcularam as chances do governador petista de ficar no cargo .

É que, se ele cair, assume seu lugar o ex-governador João Alves Filho, do DEM.

Ou seja: em 2010, esse palanque pode ser dos tucanos.