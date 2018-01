O papel de Antonio Carlos Rodrigues na campanha de Haddad

Mal saiu de Brasília, o ex-ministro dos Transportes Antonio Carlo Rodrigues passou na Câmara de São Paulo somente para manter sua licença do cargo de vereador. Como presidente nacional do PR, ele disse à coluna que se afastou para se dedicar aos trabalhos da sigla. “Fiquei muito tempo afastado, quero me inteirar das questões do partido.”

Apesar de a sigla continuar comandando o Ministério dos Transportes no governo interino de Michel Temer, o parlamentar garante: o PR vai apoiar a reeleição de Haddad “sem dúvida nenhuma”.

Dias antes do afastamento de Dilma Rousseff da presidência, o prefeito de SP se encontrou com Rodrigues e ofereceu uma secretaria importante de sua gestão em São Paulo. Interlocutores do petista dizem que o presidente do PR terá papel chave na campanha de Haddad.