Márcio Lacerda comandará comitiva da Frente Nacional de Prefeitos que vai se encontrar com o papa Francisco no dia 21, no Vaticano.

Na agenda, desenvolvimento sustentável – tema que inspirou Francisco a divulgar a nova encíclica, Laudato Si. No grupo, além do prefeito de BH, dirigentes de São Paulo, Rio, Curitiba e Porto Alegre, entre outras.