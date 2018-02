O país da Mandioca

O Brasil tem em Alcântara, no Maranhão, o melhor lugar do mundo para lançamento de foguetes. No entanto, a Agência Espacial Brasileira está procurando, em outras áreas do Nordeste, novo ponto para foguetes maiores, visto que o governo decidiu que aquela região é dos… quilombolas.

Como dizem os cientistas do setor, é a vitória do passado sobre o futuro. Cerca de 15 mil quilombolas vão plantar mandioca, milho e feijão num terreno que toda a comunidade científica mundial gostaria de ter. No trecho ainda seu, a AEB só lança foguetes pequenos e médios – VLS e Ciclone IV.

