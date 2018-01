O Oscar, segundo Babenco

Hector Babenco, que integra o júri da Academia de Hollywood desde que seu filme O Beijo da Mulher Aranha foi indicado, cedeu aos apelos da coluna e antecipou os votos que enviará à organização do Oscar. “Não penso nos filmes que fizeram ou farão a maior bilheteria ou naqueles que são mais cotados na mídia”, adverte. E mais: “Tampouco me impressiono ou me iludo com propostas politicamente corretas”.

Como é então que você escolhe? “Me concentro exclusivamente no que senti durante a experiência de ver o filme. E naquilo que permanece depois de algum tempo.”

Índice de acerto? “Olha, invariavelmente eu… erro.”

EM QUEM ELE VAI VOTAR

Melhor filme:

UP – Altas Aventuras

Melhor direção:

Kathryn Bigelow

Melhor ator:

Colin Firth

Melhor atriz:

Gabourey Sidibe

Melhor filme estrangeiro:

Fita Branca