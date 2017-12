‘O online é mais que o futuro da moda. É uma outra proposição’

Karl Lagerfeld, festejado estilista alemão, à frente da Chanel e da Fendi — que sabe mesclar alta moda e fast fashion como poucos –, criou uma coleção a ser mostrada amanhã na SPFW

Designer, estilista, fotógrafo, diretor, Karl Lagerfeld é um dos destaques da São Paulo Fashion Week, amanhã, no segundo dia do evento, na Bienal. É dele uma linha fast fashion feita para a Riachuelo. O momento é de mudanças para a semana de moda brasileira, que em 2017 passará a acontecer junto com os lançamentos do varejo, adequando-se assim ao modelo “see now, buy now”.

Não é a primeira vez que o Kaiser, como também o chamam, assina uma linha fast fashion. Já o fez em coleção para a H&M em 2004. À frente da Chanel há mais de 30 anos, e há 50 no comando da italiana Fendi, ele dirige também sua própria marca, da qual é o inevitável garoto-propaganda. Nesta entrevista à repórter Sofia Patsch – por e-mail, por exigência dele – Lagerfeld diz não temer que o futuro da moda seja online. “Isso é mais que o futuro da moda. É uma outra proposição”. E completa: “Amo todos os níveis da moda. É muito atual”.

A nova coleção para a Riachuelo, diz ele, foi inspirada em si mesmo e em Choupette, sua gata da raça Sagrado da Birmânia, que tem uma conta bancária de US$ 4 milhões. “Ela é a minha musa mais amada. Sua simples presença já me é muito inspiradora”. Sobre os boatos de que o Kaiser irá se aposentar após o desfile que a Chanel fará em Cuba, dia 3, ele diz: “Todo mundo se aposenta um dia. Mas meus contratos são muito longos. Então…”. A seguir, a entrevista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por que o senhor aceitou fazer uma coleção fast fashion para a Riachuelo?

Fui o primeiro estilista de couture a fazer uma coleção de fast fashion para a H&M. Amo todos os níveis da moda. É muito atual.

Então o senhor concorda com um espírito mais democrático que o fast fashion trouxe para a moda?

Pessoas que não têm muito dinheiro também podem se vestir de maneira fashion. Acredito que essa é uma grande vitória.

Quais foram suas exigências para criar a coleção?

Não tantas, mas muitas. Consigo me adaptar muito bem às coisas.

Qual a diferença entre criar uma coleção para uma empresa de fast fashion e outra para a Chanel ou a Fendi?

A coisa a fazer é não comparar. É um outro mundo. Ou melhor, é a história de dois mundos e eu amo os dois.

O senhor nunca esteve no MAC no Rio de Janeiro, museu que inspira o cenário para o desfile da coleção fast fashion da Riachuelo. Como aconteceu esse processo criativo?

Nunca analiso meu processo criativo.

O “Lagerfeld look” está sempre presente em suas coleções, inclusive nesta da SPFW. Entende que, definitivamente, o senhor é a sua melhor criação?

Ah ah ah…! Não posso responder a essa pergunta. Espero que sim… Ah, ah, aah!

Recentemente o sr. disse que vai criar uma coleção da Chanel para ser vendida exclusivamente pela internet. Acredita que no futuro os desfiles serão online?

Isso é mais que o futuro da moda. É uma outra proposição.

O ritmo da moda está cada vez mais acelerado. Muitos estilistas estão deixando as grandes maisons – Raf Simons deixou a Dior, por exemplo, e Alber Elbaz a Lanvin, por falta de tempo para criar e por muita pressão. O senhor segue firme na Chanel e reinventou a Fendi. De onde vem tanta persistência e inspiração?

É trabalho o tempo todo. Eu amo e consigo fazer isso nas melhores condições. Sou muito organizado e Choupette me ajuda muito.

O senhor consegue, como poucos, fazer alta moda e ser comercial ao mesmo tempo. Como funciona esse mix?

Isso é um mistério e mistérios têm que permanecer secretos. Na verdade, nem eu mesmo sei como faço isso.

Sua gata Choupette está muito presente na coleção que faz para a Riachuelo e nas criações da marca Karl Lagerfeld. Como foi a ideia de transformá-la em um ícone fashion?

A Choupette é minha musa mais amada. Sua simples presença já me é muito inspiradora. Ela está ali e pronto, nem precisamos conversar… Uma relação perfeita.

O senhor está presente na internet e em redes sociais e já usou a tecnologia da impressora 3D em uma coleção. Ao mesmo tempo, diz que não é muito adepto da rede. Como funciona essa relação?

Todo mundo está fazendo isso por mim. Eu sei como fazê-lo, mas me recuso a gastar tempo com isso. Quero que a minha mente criativa se mantenha 100% fresca e não influenciada.

Acredita que a tecnologia 3D é o futuro da moda?

Não só da moda. Também da engenharia, da arquitetura, do design…

O senhor é considerado, por muita gente, como uma figura excêntrica. Sua marca registrada são seus óculos escuros, o rabo de cavalo e as luvas. Como começou a se vestir assim? É um personagem?

Não me considero excêntrico. Me visto assim com muita naturalidade.

O senhor é designer, fotógrafo, ilustrador e muitas outras coisas. Quando não está trabalhando, o que gosta de fazer?

Não há muito tempo livre, mesmo nos fins de semana, que tiro para preparar a semana seguinte. Mas gosto de ler com Choupette do meu lado.

Há a possibilidade de, um dia, o senhor se aposentar?

Todo mundo se aposenta um dia. Mas meus contratos são muito longos. Então…

….