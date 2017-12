O novo velho

Tendo ou não impeachment, os brasileiros acreditam que apenas um político com muita experiência pode tirar o País da crise. Ao menos é essa a opinião de 56% dos entrevistados pela Ponte Estratégia – consultoria de negócio e de comunicação.

Do restante, 37% defendem alguém do meio empresarial para resolver os problemas econômico e político. Só 7% defendem um político de cara nova — com pouca experiência.

Na avaliação do marqueteiro André Torreta, responsável pelo levantamento feito em março, as respostas mostram que mesmo com a crise, “as pessoas não confiam totalmente na renovação política para o momento”.