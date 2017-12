O melhor da pauliceia

O lançamento será dia 18, no Museu da Casa Brasileira – “com muito glamour”, ressalta Rosangela Lyra. E presenças ilustres. Não é para menos: seu guia de turismo Jardins & Afins é obra de um ano de pesquisa e reúne dicas de 41 “curadores”, dentre os quais Luciana Gimenez, Adriane Galisteu, Sabrina Sato, Claudia Leitte e o genro, Kaká. “Também falei com as editoras de moda mais importantes”, completa Rosangela, que é presidente da Associação dos Lojistas dos Jardins. “Tem tudo o que é preciso saber para viver bem em São Paulo, incluindo uma seleção de serviços 24 horas que não existe em nenhum outro lugar”, garante. Incluindo roteiros para se fazer com crianças e… cachorros.

ONLINE

Com coloridíssimas

ilustrações de Graziell

Mattar, o guia é bilíngue

e terá versão digital

“superatualizada”.