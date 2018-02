O mais puro estilo latino-americano

Os hermanos chegaram. E para mostrar todo seu talento, a partir de hoje, no Festival TelefônicaSonidos, no Jockey Club. Alexandre Schiavo, presidente da Day 1 Entertainment, produtora do evento, conversou com a coluna.

Como surgiu a ideia de fazer um festival de música latina?

Apareceu da vontade de se criar uma plataforma de integração entre as culturas latina e brasileira. E a música é a melhor porta para isso.

Há quanto tempo existe a vontade de realizar o evento?

O projeto começou há dois anos. Mas só há três meses conseguimos o patrocínio da Telefônica. Por isso, estamos correndo contra o tempo. E, mesmo assim, conseguimos um set de artistas bastante interessante.

Como foi feita a curadoria dos músicos?

Procuramos casar músicos que tivessem uma afinidade artística e cultural. O mais bacana é que a proposta já está gerando outros filhotes para além do festival. A Ana Carolina, por exemplo, aproveitou a oportunidade para convidar Fito Paez para um projeto. O Calle 13 mandou uma música para o Caetano Veloso fazer. É isso que queremos provocar.

