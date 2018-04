O maestro que virou o jogo na OSB

Roberto Minczuk rege, viaja, ensina, valoriza a Sinfônica do Rio, festeja o apoio do BNDES e admite: era fã de Michael Jackson

Vida de maestro bem-sucedido é uma partitura sem pausa. Uma sequência de fortíssimos onde sopros, cordas, aplausos e canjas se misturam com mala, aeroporto, avião, hotel, ensaios, mais ensaios… Roberto Minczuk, por exemplo. Está pronto para reger amanhã, no Rio, o concerto de gala dos 100 anos do Theatro Municipal, num palco da praça diante dele, pois o edifício está em reformas. Mas já sabe que em outubro estará na Alemanha, em novembro em Gales e a 24 de abril de 2011 – daqui a 21 meses e 11 dias – no Kimmel Center, de Filadélfia, nos EUA, regendo peça inédita de um autor americano com a orquestra da cidade.

“É a rotina da carreira internacional de um maestro”, diz esse paulistano de 42 anos, pai de quatro filhos, que divide as 48 horas de seu dia na direção da Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, da Filarmônica de Calgary, no Canadá, do Teatro Municipal do Rio e do Festival de Inverno de Campos de Jordão. Sua próxima viagem? Está a caminho de Tóquio, onde regerá todas as Bachianas de Villa Lobos em uma noite só. “Um programa fantástico, que será transmitido pela principal TV da cidade”, adianta.

O que sustenta esse alto ritmo é a paixão pelo que faz, e que lhe traz sempre bons resultados. “Como agora, que acabamos de fechar um importantíssimo patrocínio do BNDES para a OSB. Serão R$ 24 milhões em três anos”, comemora. Mas Minczuk adverte, nesta entrevista, que o centro de sua vida é a família. “A carreira vem depois”, avisa, derramando elogios à mulher, Valéria: “Ela participa em tudo. É um anjo que caiu na minha vida”.

O sr. está mergulhado agora nos ensaios e compromissos do Festival de Inverno de Campos de Jordão. Como está ele? Maravilhoso. O nível dos ensaios da Orquestra Acadêmica está ótimo. Temos lá uns 40% de alunos que já apareceram antes, mas há outros novos e bons, de Santa Catarina, Belém do Pará, do Rio, e mais uns 20 dos EUA e Canadá.

A música é uma área onde os talentos não se concentram tanto em grandes centros, como Rio e São Paulo. Por que isso? Talento você acha em qualquer canto do mundo, desde que oportunidades sejam dadas. E esse fenômeno vai ser ainda mais evidente quando entrar em vigor a lei que torna obrigatório o ensino de música nas escolas.

De que se trata? Era uma grande medida, que foi extinta mas, felizmente, está voltando. Dentro de uns três anos estará implementada e as escolas públicas voltam a ter música em sua grade de ensino. Com certeza, vão surgir muito mais talentos. Além disso, está se espalhando pelo País a ideia de apoiar grupos menos privilegiados. A OSB está envolvida nisso, no Rio e em outras regiões, graças a uma das nossas mantenedoras, que é a Vale. Um exemplo é a Orquestra 2 de Julho, que veio da Bahia para se apresentar em Campos do Jordão na semana passada.

A OSB tem vindo mais a São Paulo, viajado pelo País. Quais os planos futuros? Quero começar por uma ótima notícia: a orquestra passa agora a receber do BNDES um patrocínio importantíssimo, coisa de R$ 24 milhões para três anos. Graças à ajuda do seu presidente, Luciano Coutinho, e do vice Armando Mariante, que é presença constante em nossos concertos.

No que será investido esse dinheiro? Ele vai para várias direções, todas no sentido do desenvolvimento da orquestra. São atividades de concertos, formação artística, projetos sociais ou educacionais ligados à OSB.

E quanto aos concertos? A OSB vive um ótimo momento. Estou lá há quatro anos e vejo uma resposta magnífica do público. Nossos concertos estão sempre cheios. A propósito, a 31 de agosto faremos a estreia brasileira da pianista russa Ana Vinnitskaya, vencedora do prêmio Rainha Elizabeth – e vai ser a primeira vez que a OSB tocará em uma temporada do Mozarteum, em São Paulo.

Nesse ritmo, quando é que sobra tempo para a família? Família é a prioridade da minha vida. A carreira é que vem depois. Sempre que posso levo minha mulher, Valéria, nas viagens. As crianças, em meses de férias, também nos acompanham o tempo todo.

Antes da OSB, o sr. foi diretor-adjunto na Osesp, ao tempo do maestro John Neschling. É possível uma comparação entre as duas experiências? Cada orquestra tem sua personalidade, sua tradição. A OSB vai completar 70 anos no ano que vem, e é uma orquestra pioneira. Foi a primeira do País a viajar para a Europa. A primeira a ir para os Estados Unidos. A primeira a fazer temporada com assinaturas, a primeira a promover concertos ao ar livre. E é importante lembrar aqui grandes nomes, como o de Eleazar de Carvalho, a meu ver o maior que o Brasil já teve nessa área. Ele também esteve na Osesp, mas nesta houve uma figura fundamental, o então governador Mario Covas, que lhe deu uma casa, a Sala São Paulo.

A propósito, vai demorar para a OSB ter a sua casa? Está a caminho, vai ser a Cidade da Música, um belíssimo projeto, com toda a infraestrutura necessária.

Regendo em tantos países, o sr. vê diferenças entre o público brasileiro e os outros? O público de música clássica é todo muito semelhante. Todos querem ouvir as obras-primas dos grandes compositores. É um público que busca qualidade, compra os CDs, conhece os artistas.

A música de vanguarda, por exemplo, não é melhor recebida lá fora? Acho que existe, por todo lugar, um público conservador que tem o mesmo tipo de preconceito com relação à música que se faz hoje. Mas, ao mesmo tempo, temos visto o surgimento de um público jovem imenso, ávido por conhecer as criações contemporâneas. Tive o privilégio de reger muita música moderna, compositores como John Adams, por exemplo. O que vejo é que quando a música é boa o público reage bem. Aqui no Brasil temos feito estreias todos os anos, com autores como Edino Krieger, Almeida Prado, a Jocy de Oliveira.

Como o sr. reagiu à morte e aos funerais de Michael Jackson? Sou um fã de música pop. Não é a que eu faço, mas gosto dela, assim como gosto do jazz, do gospel, da MPB. Eu tinha 14 anos e vivia em Nova York quando ele estourou na praça, e curti como tanta gente o videoclipe Thriller. O que importa é que a música seja de qualidade. Jackson era um dos cantores mais afinados que já vi e um dançarino estupendo.

Achou um exagero o show em que se transformaram seus funerais? Isso tem sido normal, quando se trata de celebridades. Quando o maestro Arturo Toscanini morreu, em 1957, Nova York parou. Mais recentemente, Luciano Pavarotti também foi muito reverenciado.

Por Gabriel Manzano Filho