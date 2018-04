Vêm aí mudanças “significativas” na área dos cartões de crédito. A idéia do Banco Central, diz Alvaro Musa, ex-Credicard e hoje consultor, “é combater a concentração do setor e estimular a concorrência”.

A Abecs, associação do setor, expôs em seu site as sugestões enviadas ao BC. Que fez as audiências públicas até junho, mas só revela os resultados em setembro.