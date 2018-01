O Haiti é aqui

A decisão do Brasil de limitar a entrada de haitianos no País divide opiniões de grupos humanitários. A Conectas está apreensiva. Enviará, nos próximos dias, carta aos ministérios da Justiça, das Relações Exteriores e do Trabalho – pedindo esclarecimentos sobre como as propostas do governo serão implementadas.

Principalmente quanto ao número de haitianos que poderão entrar no País – e à situação futura dos que continuarão a imigrar ilegalmente, com possível ordem de deportação.

Já Rubem César, do Viva Rio – desde 2004 em missão no Haiti pela ONU –, afirma, pessoalmente, que a resposta à crise tem sido positiva. “O governo abriu caminho com um tipo novo de visto, que dá direito a trabalhar. É justamente o que os haitianos procuram”, afirma. “E mostrou firmeza para estancar o movimento, que poderia se transformar em corrente”.