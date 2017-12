O Haiti é aqui?

Sem prazo para que as Forças Armadas do Brasil deixem o Haiti, a Embaixada do País em Porto Príncipe passa por reestruturação destinada a facilitar a emissão de vistos de haitianos que queiram vir para cá.

O objetivo é desmotivar a imigração por terra e coibir a ação dos coiotes – intermediários que chegam a cobrar de US$ 2 mil a US$ 5 mil pela viagem. O esforço do governo Dilma é no sentido de tornar a vinda mais rápida e segura.



Desde 2010, mais de 40 mil imigrantes, a maioria haitianos, vieram de maneira irregular, principalmente pelo Acre.