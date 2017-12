O Haiti é aqui

Após o show de abertura da Copa – com 25 minutos de duração –, dia 12, no Itaquerão, a equipe encarregada do “desmonte” da festa terá exatos 20 minutos para tirar do campo de futebol tudo que não seja… o gramado e dois gols.

E quem foi contratado para o serviço? Parte dos haitianos que migraram do Acre para São Paulo – grupo de mais de cem pessoas.

Haiti 2

Consultado, o embaixador do Haiti no Brasil, Madsen Cherubin, informa que a ação não é algo combinado entre governos. “Muitos deles arrumaram empregos em empresas de montagem. Portanto, é natural que sejam requisitados”, explicou, ontem.